Karaaslan: Kocaeli Türkiye’nin kalbinde yer alıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Şehrim 2023 projesi kapsamında Sivil Toplum kuruluşları, meslek ve ticaret odaları temsilcileri ve akademisyenler ile Antikkapı’da bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AKP Milletvekili aday adayı ve eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP İl Gençlik KollarI Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“ÇALIŞMALAR BİZE REHBER OLACAK”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’yi biz bir aile olarak gördük. Tüm STK’lar, esnaflar, işçilerimiz ile bir aileyiz. Bir kulağımız esnafımızda. Daha mutlu ve yaşanabilir bir kent vizyonunu nasıl görmek istiyorsunuz sorusuna cevap veriyorsunuz. Geleceğe yönelik hayallerimizi, çocuklarımıza daha sağlıklı bir şehri nasıl devam edebiliriz, kentin önünü nasıl açabiliriz onu konuşacağız. Bizim insanımız güzel şeylere layık. Model olma inancındayız. Daha güzel bir çevre, kuşatıcı bir kültür için çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. 2023 adına evlatlarımıza daha sağlıklı, yaşanabilir, mutlu insanlar kenti olma yönünde ne gerekiyorsa bu çalışmaları kendimize rehber edineceğiz” dedi.

“KOCAELİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, “Şehrim 2023 otobüsünün 9’ncu durağının Kocaeli olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Kocaeli geleceği şekillendiren bir şehirdir. Vizyon planlarını ortaya koymaya çalışan Kocaeli’de, Şehrim 2023 otobüsünün katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kocaeli 4 gün boyunca görüşlerini aktardıkları anket çalışmalarının geleceğe yönelik yapılacak olan çalışmalarda ışık tutacaktır” diye konuştu. ,

BU ÇALIŞMA BİZE REHBER OLACAK”

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’yi biz bir aile gibi gördük. Esnafımızı, insanımızı dinliyoruz. Gençlerimizle, yaşlılarımızla bir araya gelip daha mutlu yaşanabilir bir kent olabilirizi konuşuyoruz. Bu kenti nasıl görmek istiyoruz. Geçmişte İzmit körfezinin kenarında çay içecek yer yoktu. Deprem molozlarının büyük bölümü sahile dökülmüştü. Bu günleri bizler yaşadık. Hayallerimiz olacak. Bir araya geleceğiz. Ter dökeceğiz. Geleceğe daha iyi bakmak adına evlatlarımıza daha yaşanabilir kent olma yönünde ne gerekiyorsa yapacağız. Bu toplantı bize bu anlamda rehber olacak” diye konuştu.

“KENTİMİZE KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “2023 Projesi’nin 9. Durağı ilimiz oldu. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kocaeli geleceği şekillendiren bir şehirdir. Vizyon planlarını ortaya koymaya çalışan Kocaeli’de bu proje kentimize katkı sağlayacaktır. Şehrim 2023 Vatandaşlarımız katıldığı anket çalışmaları yeni bir bakış açısı getirecektir. Bize desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SİZLERİN FİKİRLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Eryarsoy’un ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Bugün gerçekleştirdiğimiz aslında bir keşif. Bu şehrin bir sanayi, tarım şehri yoksa bunların ötesinde nasıl bir şehir olduğunu dinlemek için sizlerle bir aradayız. Türkiye gibi kendi vizyonunu kendi belirleyen bir ülkenin temsilcileri olarak şehirlerimizin geleceği hakkında söyleyecek sözü vardır. Bir şehri anlamanın tek yolu olamaz. O yüzden birçok farklı yöntem yapıyoruz. Vekillerle oturup konuşuyoruz, daha sonra 15 kişilik uzman ekip şehre gelerek incelemelerde bulunuyorlar, vatandaşla görüşüyorlar. Arkasından şehrim 2023 otobüsü geliyor. Sizlerin temsil ettiği fikirlerin bizler için kıymeti çok büyük. Gelin fikirlerinizi bizimle paylaşın.” dedi.

“KOCAELİ BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

“Şehriniz için ne hayal ediyorsunuz denilen bir dönemi AK Parti olarak önemsiyoruz” diyen Karaaslan, “Hayalleri çok önemsiyoruz. Her şey hayal kurmakla başlar. Bugün ülkelerden çok şehirlerin rekabet ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Çok temel sorularımız yok. Artık altyapı sorunları yok hayatımızda. Şehirlerin silüeti bizler için önemli. Artık hayatımıza giren yeni kavramlar var. Bu toplantı sonunda genel başkanımıza bir rapor sunacağız. Bu raporlar sonra bir yol haritası olacak. Şehir hepimizin yaşam alanı. Şehirler sadece binaların bulunduğu bir alan değildir. Şehirlerin ruhu vardır. Sizler bu şehrin ruhunu bizlerle paylaşacaksınız. Kocaeli Türkiye’nin kalbinde yer alan, geleceğe vizyon çizebilecek bir şehir. Kocaeli deyince aklımıza maalesef 1999 depremi geliyor. Ama bu yaralara merhem sürmüş bir şehir. Bu şehrin insanları gerçekten çalışkan. Kocaeli bizler için önemli” şeklinde konuştu.