24 Haziran Genel Seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Temel Karamollaoğlu için 100 bin imza toplamayı hedefliyor. Bugün itibariyle başlayan imza verme işlemi 9 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’a kadar devam edecek. Sabahın erken saatlerinde ikamet ettikleri ilçenin Seçim Kuruluna akın eden vatandaşlar, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’na imza vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl ve ilçelerdeki Seçim Kurulları önüne stantlar kuran Saadet Partisi, vatandaşlara çay ve su ikramında bulundu.
Bugün 10:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:00 TSİ )
Saadet'ten çay ve su ikramı
Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için 100 bin imza toplamayı hedefliyor. İmza vermek için Seçim Kurullarına gelen vatandaşlar ile ilgilenmek üzere, sabahın erken saatlerinde stantlar açan partiye gönül verenler, vatandaşlara çay ve su ikramında bulunuyor.
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Bugün 10:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz