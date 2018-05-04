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Muharrem İnce'nin ilk sözleri!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için ismini açıkladığı Muharrem İnce, 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. İnce, "24 Haziran'da Allahın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'nin değil, sadece bu salonda bulunanların değil 80 milyonun, herkesin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Onun için 15 yaşında 1979 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl chp'nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım" diyerek yakasındaki CHP rozetini çıkartıp Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'da, "80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı için ben de ona Türk Bbayrağı rozeti takıyroum" diyerek Muharrem İnce'nin yakasına Türk Bayrağı rozeti taktı.

Bugün 11:02 TSİ - Siyaset

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