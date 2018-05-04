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Katırcıoğlu’na Karabük’te görev!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığının görevlendirmesi ile Karabük Milletvekili Temayül Yoklamasının komisyon başkanlığını yürütecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığının görevlendirmesi ile Karabük Milletvekili Temayül Yoklamasının komisyon başkanlığını yürütecek.

KATIRCIOĞLU’NA KARABÜK’TE GÖREV

AK Parti teşkilatlarında 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü (Dün) sona erdi. Müracaat eden Milletvekili aday adaylarının temayül yoklamalarını yapmak üzere Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından komisyonlar kuruldu. 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü tüm Türkiye’de il merkezlerinde temayül yoklamaları yapılacak. Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Karabük’te yapılacak Milletvekili Temayül Yoklamasının Komisyon Başkanlığına TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu görevlendirildi.

24 HAZİRAN BİR DÖNÜM NOKTASI

Katırcıoğlu; “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da Temayül Yoklamasına dikkat çekerek, "Temayül Yoklaması olmadan Milletvekili belirlenmesi doğru olmaz” dediği bu süreçte, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığımız, Karabük ilinde yapılacak olan milletvekili temayül yoklaması için kurduğu komisyon başkanlığına bizleri uygun görmüştür. Komisyon üyesi arkadaşlarımız ile birlikte cumartesi günü Karabük’te milletvekili temayül yoklamasını yapıp geleceğiz. Başta Kocaeli olmak üzere 24 Haziran2018 seçimlerinde Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duran tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu kutlu davada liderimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı belirtmek istiyorum. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi asli görevi olan yasama faaliyetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde ifa edecek. 24 Haziran 2018 seçimleri şimdiden şehrimiz ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bugün 11:09 TSİ - Siyaset

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