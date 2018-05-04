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Saadetliler, Kocaeli Adliyesi önünde toplandı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başladı. Adliye karşısında açılan stantta vatandaşlardan imza isteyen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “100 bin imzayı Kocaeli’den toplayacağız” dedi.

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24 Haziran seçimlerinde 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işleminin başlamasıyla ilçe seçim kurulları önünde hareketlilik başladı. SP İl Başkanı Nurettin Çelik ise teşkilat üyeleri ile birlikte Kocaeli Adliyesi karşısında açılan stantta vatandaşlardan imza için bizzat destek istedi. Kampanya 9 Mayıs’a kadar devam edecek. Kampanya ile ilgili değerlendirme yapan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “25 Haziran öncesindeki heyecan bizim açımızdan başladı. Bu imza önemli. Çünkü değişimin imzası. Önümüzdeki süreçte özgürlüklerin altına atılacak imza olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Bunu yapabilecek imkanımız var

Çelik, “Demokrasinin ve önümüzdeki yaşayacağımız hayat biçiminin şekillenmesine yönelik yapılan bir çalışmadır. Gönül isterdi ki bu zahmetler olmasın. Ama biz buna da razıyız. Yeter ki konu ile alakalı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmiş olalım. Şu anda 3 ilçe buraya geliyor. Hoş değil. Ama sistem kendi içerisinde çalışıyor. Bundan dolayı da seçim kuruluna teşekkür ediyorum. Sıkıntı yaşamadık. Sistem alt yapısı kurulmuş. Sorunsuz bir şekilde bu çalışmanı tamamlanmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlık görevimiz. Seçimden önce seçime girecek olan adayların tespiti ile alakalı çalışmada bütün vatandaşlarımıza görev ve sorumluluk düşüyor. Bu bir seçim değil tekliftir. Bu teklifte herkesin yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Biz 100 bin imzayı Kocaeli’den toplamayı hedefliyoruz. Kocaeli’de bunu yapabilecek imkanımız var” şeklinde konuştu.

Bugün 11:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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