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Bugün 11:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:31 TSİ )

Ahmet Taşçı Spor Salonu hizmete girdi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karamürsel’de yapımı tamamlanan Başpehlivan Ahmet Taşçı Spor Salonu’nun açılışı ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

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Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi’nde yapımı tamamlanan spor salonunun tanıtım programı gerçekleştirildi. Bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, 2 katlı olarak Avrupa standartlarının üzerinde modern bir yapı olarak inşa edildi. Tesise ‘Pehlivanlar Diyarı’ Karamürsel’in yetiştirdiği, Türk güreş tarihinin en önemli ismi olan Başpehlivan Ahmet Taşçı’nın adı verilerek Çok Amaçlı Spor Salonu tabelası asıldı. Tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spor salonlarımızı artık Avrupa standartlarından daha iyi hale getirdik. Avrupa’da yapılan spor salonlardan daha iyisini yapıyoruz” dedi.

GENİŞ KATILIM

Okul bahçesinde gerçekleşen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun, yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Genel Sekreter İlhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Halkla İlişkiler Basın Yayın Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, salona adı verilen Başpehlivan Ahmet Taşçı, il ve ilçe protokolü, büyükşehir belediye yetkilileri, antrenörler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR SPORCUMUZ

“Modern salonumuza Başpehlivan Ahmet Taşçı ismini verdik” diyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu “Kendisi güreşte zirveye çıkmış, dürüst, ahlaklı ilkeli, örnek alınması gereken bir sporcumuz. Bu salonlarda sporcu yetiştirmeye devam edecek. Karamürselimize hayırlı olsun. Daha güzel spor salonları inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün 11:30 TSİ - Spor

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