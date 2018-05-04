Cumhur İttifak’ı elele

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı olarak adlandırılan ittifakta yer alan AKP, MHP ve BBP İl Başkanları ilk kez Seka Park Otel’de bir araya geldi. Programda konuşan AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, “Cumhur İttifakı milletin temsilcisidir. İttifakın lideri milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır. İl Başkanlarımız ile seçim stratejisi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye’de en yüksek oyu Kocaeli’den alacağız. Milletvekili seçimlerinde kendi listelerine yönelik çalışmaları yapacak” dedi.

İTTİFAK EN GÜZEL KOCAELİ’DE OLACAK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Cumhur İttifakı kuruldu. 2023’e kadar sürecek olan bu ittifak Türkiye’nin Dünya’nın ilk 3’üne girecek ülke olması için çalışmalara başladık. Kocaeli’de ittifakın il başkanları olarak, 17 aylık masası olan Cumhur İttifakı’nın en güzel çalışması Kocaeli’de olacak. Biz ittifakı çok önceden kurmuştuk. Cumhur İttifakı’nın ruhuna zarar vermeden vatandaşımıza bunu anlatmak ve seçimlerde yüzde 65-70 oy almak için çalışmalara başladık. Cümbüş İttifakı’da tabi boş durmayacak. Onlar da il başkanları masası kuracaktır. Bakalım o masaya HDP İl Başkanını otutturacak mı otutturmayacak mı bunu yaşayıp göreceğiz” dedi.

AKP LİSTESİNDEN ADAY OLUNABİLECEK

Ünlü’nün ardından söz alan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Bizler daha öncesinde Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer aldığımızı söylemiştik. Teknik olarak da son karar alınmıştır. Bu masada oturan bireyler, birimler azami müşterekleri bir araya getirerek burada. Teknik olarak BBP’nin genel merkezine aday adayı olarak başvuruda bulunanlar AK Parti listesinden aday olabilecekler. Bu yönetimin belirlenmesinin nedeni en fazla vekil çıkarmaktır. 21’inden sonra BBP’li bir arkadaşımızın aday olması ya da olmaması noktasında çalışmalarımız devam edecek ” diye konuştu.

KOCAELİ’DEN EN YÜKSEK OYU ALACAĞIZ

Duyar’ın ardından konuşan AKP milletvekili aday adayı ve eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Kocaeli’deki birlik ve beraberliğini sağlamak ve masanın ayakta durması için ciddi çabalar sarf etmiştim. Her en kadar istifa etmiş olsam da başkan vekilime bilgilendirmelerde bulunmak için buradayım. Bize düşen Cumhur İttifak’ına Kocaeli’den en yüksek oyu alması için elimizden geleni yapacağız. Bu ittifak milletin talebiyle yapılmış bir ittifak” açıklamalarında bulundu.