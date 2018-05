Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu yarın…

Yarışlar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Bu yıl Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu düzenlemenin haklı onur ve gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Gölcük Belediyesi olarak Rahvan at yarışlarına verdiğimiz değer ve önem sonucunda Gölcük, Türkiye’nin Rahvan at yarışlarının merkezi olmuş durumda. Türkiye’nin en iyi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi’ni Gölcükümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu hep birlikte başardık ve bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz dedi. Başkan Ellibeş, Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu’na tüm Gölcük Halkı davetlidir” dedi.

YARIŞLAR 10 AYRI KATEGORİDE YAPILACAK

Yarışlar 10 ayrı kategoride gerçekleştirilecek ve yarın 12.00’de başlayacak. Rahvan atlar, Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük orta, Desteboy,Dörtlü taylar, Üçlü taylar, Tozkoparan, ithal atlar ve köylü dörtnal olmak üzere 10 dalda koşacak.