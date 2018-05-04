Judocular Olimpiyat yolunda…

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya’da gerçekleştirilen ve 35 ülkeden 254 sporcunun katılımı ile düzenlenen IBSA Judo Dünya kupasında, Kağıtsporlu Görme Engelli judocular büyük başarı elde etti. Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen IBSA Dünya Kupasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Engelli Judo Branşı sporcuları sporcularından 57 kilodaki sporcu Zeynep Çelik Dünya 3.‘su olmayı başardı. 60 kilodaRecep Çiftçi isedünya 5.’liğini elde etti. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile her iki sporcuda, olimpiyat yolunda çok önemli puanlar toplayarak 2020 olimpiyatlarına katılım için avantaj sağladı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.