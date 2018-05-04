CHP eski İl Başkanlarından Necat Çakır, parti genel merkezine giderek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. CHP’de önemli görevler üstlenen Çakır’ın önümüzdeki günlerde il binasında açıklama yapması bekleniyor.
Bugün 11:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:10 TSİ )
Necat Çakır, aday adayı oldu!
CHP eski İl Başkanlarından Necat Çakır, parti genel merkezine giderek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.
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Bugün 11:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz