Kartepe Havuzu’nun inşaatı başladı

Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihalelerinin ardından projeleri uygulamaya koyuldu. Bu kapsamda Kartepe’de projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşa çalışmaları başladı.

YARI OLİMPİK HAVUZ

Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alacak. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc’ler bulunacak.