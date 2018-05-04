Havuzlar hızla çoğalıyor…

Buna Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da eklenecek. İlki Körfez’de yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sporculara hizmet veriyor. Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da geçtiğimiz haftalarda hizmete girdi. Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyor. Ayrıca Gebze şehir merkezinde de tam donanımlı Olimpik Yüzme Havuzu hizmet veriyor. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun da yakında inşaatına başlanacak.