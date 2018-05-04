Buna Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da eklenecek. İlki Körfez’de yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sporculara hizmet veriyor. Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da geçtiğimiz haftalarda hizmete girdi. Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı devam ediyor. Ayrıca Gebze şehir merkezinde de tam donanımlı Olimpik Yüzme Havuzu hizmet veriyor. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun da yakında inşaatına başlanacak.
Bugün 11:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:47 TSİ )
Havuzlar hızla çoğalıyor…
Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı dörde çıkacak.
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Bugün 11:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz