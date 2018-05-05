Günün spor müsabakaları bu haberde

Salon sporlarında 19 Mayıs ağırlığı
19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı çerçevesinde sportif etkinlikler yükünü aldı.
İşte günün programı…
10:00 Yelken 19 Mayıs Yelken Şişecam Çay.Yelken
16:00 Kick Boks Kick Boks Koc. Şam. Atatürk S.Salonu
10:00 Midi voleybol Tvf Midi Vol.Grup Hasan Gemici S.S.
16:00 Buz Hokeyi Kocaeli G. - Korsanlar Kocaeli Olimpik Buz
10:00 Satranç Kulüpler Arası Satranç Satranç İl Temsil.
10:00 Karate 19 Mayıs İller Karate Ş. P. R.Topaloğlu S.S.
GÜNÜN BASKETBOL LİGLERİ MAÇ PROGRAMI:
15:00 U 12 A gr D.Birlik – K.Gelişim Derince
16:30 U 13 C gr K.Yıldızları - Gölcük Us Derince
18:00 U 12 C gr Yenikent-Basketbol İht. Derince
10:00 U 12 B gr K.Basket - İzmit Dsi Atatürk
11:30 U 12 B gr Kocaeli Ghsk - Gebze Atatürk
13:00 U 13 C gr Kocaeli B.B. – K.Mürsel Atatürk
15:30 U 14 p.off K.Gelişim – G.Yıldızları Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz