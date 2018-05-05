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05 Mayıs 2018- Spor

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, bugün farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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Salon sporlarında 19 Mayıs ağırlığı

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı çerçevesinde sportif etkinlikler yükünü aldı.

İşte günün programı…

10:00 Yelken 19 Mayıs Yelken Şişecam Çay.Yelken

16:00 Kick Boks Kick Boks Koc. Şam. Atatürk S.Salonu

10:00 Midi voleybol Tvf Midi Vol.Grup Hasan Gemici S.S.

16:00 Buz Hokeyi Kocaeli G. - Korsanlar Kocaeli Olimpik Buz

10:00 Satranç Kulüpler Arası Satranç Satranç İl Temsil.

10:00 Karate 19 Mayıs İller Karate Ş. P. R.Topaloğlu S.S.

GÜNÜN BASKETBOL LİGLERİ MAÇ PROGRAMI:

15:00 U 12 A gr D.Birlik – K.Gelişim Derince

16:30 U 13 C gr K.Yıldızları - Gölcük Us Derince

18:00 U 12 C gr Yenikent-Basketbol İht. Derince

10:00 U 12 B gr K.Basket - İzmit Dsi Atatürk

11:30 U 12 B gr Kocaeli Ghsk - Gebze Atatürk

13:00 U 13 C gr Kocaeli B.B. – K.Mürsel Atatürk

15:30 U 14 p.off K.Gelişim – G.Yıldızları Atatürk

05 Mayıs 2018 - Spor

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