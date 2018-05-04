Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Başkanlığı'nda yapılan Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, ülkemize uluslararası arenada madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularına meclis kararıyla ödüller verildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, elde edilen başarılardan dolayı sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarını tebrik ederken, “sporun yükselen değeri Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün 2018 yılında Ümitler Karate Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, Avrupa Kros Şampiyonası ikincisi Ramazan Barbaros, 10 Bin Metre Avrupa Üçüncüsü Sezgin Ataç ve antrenörlerine Darıca Belediyesi Meclisi olarak ödüllerini verdik. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, milli takımlarda ve daha çok başarılar elde etmelerini temenni ediyoruM” diyerek ödülleri takdim etti.
Bugün 11:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Darıca meclisinden şampiyonlara destek
Darıca Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:52 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz