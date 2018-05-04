Darıca meclisinden şampiyonlara destek

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Başkanlığı'nda yapılan Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, ülkemize uluslararası arenada madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularına meclis kararıyla ödüller verildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, elde edilen başarılardan dolayı sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarını tebrik ederken, “sporun yükselen değeri Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzün 2018 yılında Ümitler Karate Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, Avrupa Kros Şampiyonası ikincisi Ramazan Barbaros, 10 Bin Metre Avrupa Üçüncüsü Sezgin Ataç ve antrenörlerine Darıca Belediyesi Meclisi olarak ödüllerini verdik. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, milli takımlarda ve daha çok başarılar elde etmelerini temenni ediyoruM” diyerek ödülleri takdim etti.