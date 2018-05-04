Eskrim Federasyon Kupası’nda 3’üncüyüz

Kocaeli’ni temsilen organizasyona Antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde 2 sporcuyla katıldık. Bayanlar epe branşında katıldığımız müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünden Gökçe Günaç 3’üncü olarak kürsüde yerini alırken, Dilara Ünal da 12. oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskrim İl Temsilcisi Nedim Aktürk “Sporcularımızı ve azimle yeni başarılara imza atmak için çalışan Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş antrenörlerimizi ve kondisyoner Tahir Tarım hocamızı tebrik ederiz” dedi.