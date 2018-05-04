Kocaeli’ni temsilen organizasyona Antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde 2 sporcuyla katıldık. Bayanlar epe branşında katıldığımız müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünden Gökçe Günaç 3’üncü olarak kürsüde yerini alırken, Dilara Ünal da 12. oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskrim İl Temsilcisi Nedim Aktürk “Sporcularımızı ve azimle yeni başarılara imza atmak için çalışan Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş antrenörlerimizi ve kondisyoner Tahir Tarım hocamızı tebrik ederiz” dedi.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Eskrim Federasyon Kupası’nda 3’üncüyüz
Büyükler Federasyon Kupası eskrim müsabakaları 28-29-Nisan-2018 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapıldı.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz