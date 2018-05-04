Derince Birlikspor son anda kazandı: 1-0

Düzce’de gerçekleşen U-19 Futbol Türkiye Şampiyonası 1.kademe maçında ilimizi temsil eden Derince Birlikspor, B Grubu’nda Sakarya Hendek Barışspor ve Tavşanlı Linyitspor karşılaşırken, ilk maçında galip gelmeyi başardı. Derince Birlikspor U-19 ilk maçında Düzce Nurettin Zafer Stadı’nda ilk maçında rakibi Sakarya Hendek Akova Barışspor karşısında maçı 1-0 kazanıp, şampiyonaya moralli başladı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarısında, rüzgara karşı daha atak oynayan Derince Birlikspor, 78. dakikada oyuna sonradan giren Batuhan Yılmaz’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Temsilcimiz bugün B Grubu ikinci maçında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. Maçı Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ergin Atamış ve Hasan Karabulut da takip etti.
DERİNCE BİRLİKSPOR: 1 SAKARYA HENDEK AKOVA BARIŞ: 0
STAT: Düzce Nu Serkan Yaman ***, Rahmetullah Yunanlı ***, Kaan Kızılaslan ***
DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem Öner ***, Ali Macit ** (Dk. 83 Emircan Atmaca ***), Oğuzhan Korkmaz ***, Miraç Uğur Daşdemirci ****,Emre Katatay ***, Görkem Zengin ***, Zekican Süleymanoğlu **, Okan Kaçak ** (Dk. 90+1. Kaan Cinek **), Berke Can Güven ** (Dk. 70 Batuhan Yılmaz ****), Doğukan Kaba ****; Uğurcan Küçük ***
SAKARYA HENDEK AKOVA BARIŞSPOR: Serdar Şenol ***, Oğuzhan Akbıyık **, Serhat Onüç **, Ercan Çakar ***, Mahsun Bağcı **, Fırat Karadağ ***, Alperen Görüm ** (Dk. 66 Oktay Yıldız **), Enes Sözlü ** (Dk. 88 Hüseyin Krılıçlı **), Talha Birinci ***, Güngör Altuntaş ***, Emre Semiz ** (Dk. 86 Burak Dandan **)
GOL: Batuhan Yılmaz Dk. 78
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz