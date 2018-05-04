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Bugün 11:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:01 TSİ )

Derince Birlikspor son anda kazandı: 1-0

U-19 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Düzce’de ilimizi temsil eden Derince Birlikspor, B Grubu’nda oynadığı ilk maçta Sakarya Hendek Akova Barışspor karşısında, oyuna sonradan giren Batuhan Yılmaz’ın 78. dakikada attığı golle 1-0 kazanıp, B Grubu’nda bugün saat 15.00’te ikinci maçında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşmaya hak kazandı.

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Düzce’de gerçekleşen U-19 Futbol Türkiye Şampiyonası 1.kademe maçında ilimizi temsil eden Derince Birlikspor, B Grubu’nda Sakarya Hendek Barışspor ve Tavşanlı Linyitspor karşılaşırken, ilk maçında galip gelmeyi başardı. Derince Birlikspor U-19 ilk maçında Düzce Nurettin Zafer Stadı’nda ilk maçında rakibi Sakarya Hendek Akova Barışspor karşısında maçı 1-0 kazanıp, şampiyonaya moralli başladı.  İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarısında, rüzgara karşı daha atak oynayan Derince Birlikspor, 78. dakikada oyuna sonradan giren Batuhan Yılmaz’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Temsilcimiz bugün B Grubu ikinci maçında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. Maçı Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ergin Atamış ve Hasan Karabulut da takip etti.

DERİNCE BİRLİKSPOR: 1 SAKARYA HENDEK AKOVA BARIŞ: 0

STAT: Düzce Nu Serkan Yaman ***, Rahmetullah Yunanlı ***, Kaan Kızılaslan ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem Öner ***, Ali Macit ** (Dk. 83 Emircan Atmaca ***), Oğuzhan Korkmaz ***, Miraç Uğur Daşdemirci ****,Emre Katatay ***, Görkem Zengin ***, Zekican Süleymanoğlu **, Okan Kaçak ** (Dk. 90+1. Kaan Cinek **), Berke Can Güven ** (Dk. 70 Batuhan Yılmaz ****), Doğukan Kaba ****; Uğurcan Küçük ***

SAKARYA HENDEK AKOVA BARIŞSPOR: Serdar Şenol ***, Oğuzhan Akbıyık **, Serhat Onüç **, Ercan Çakar ***, Mahsun Bağcı **, Fırat Karadağ ***, Alperen Görüm ** (Dk. 66 Oktay Yıldız **), Enes Sözlü ** (Dk. 88 Hüseyin  Krılıçlı **), Talha Birinci ***, Güngör Altuntaş ***, Emre Semiz ** (Dk. 86 Burak Dandan **)

GOL: Batuhan Yılmaz Dk. 78

Bugün 11:59 TSİ - Spor

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