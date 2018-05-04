Şükür, Gordion’da!

Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Ankara - Polatlı’da Kral Midas’ın Başkenti Gordion antik kentinde, ilk kez düzenlenen Gordion maratonuna katılıyor. Antik Dünyanın önemli kenti Gordion’da ilk kez düzenlenecek yarı maratona katılmamak istediğini, yüzlerce katılımcı ile birlikte Kral Midas’ın başkentinin çevresindeki patika ve antik yollarda koşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.