Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Ankara - Polatlı’da Kral Midas’ın Başkenti Gordion antik kentinde, ilk kez düzenlenen Gordion maratonuna katılıyor. Antik Dünyanın önemli kenti Gordion’da ilk kez düzenlenecek yarı maratona katılmamak istediğini, yüzlerce katılımcı ile birlikte Kral Midas’ın başkentinin çevresindeki patika ve antik yollarda koşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
Bugün 12:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:02 TSİ )
Şükür, Gordion’da!
Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Ankara - Polatlı’da Kral Midas’ın Başkenti Gordion antik kentinde, ilk kez düzenlenen Gordion maratonuna katılıyor.
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Bugün 12:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz