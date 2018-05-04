Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Osmangazi Belediyespor, Süper Gençler Ligi’nin Üçüncü Bölüm Müsabakaları’nda Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nü 44-22 skorla mağlup ederken maçı yöneten Kocaelili hakemlerimiz tam not aldı. Bölgemizden Ersoy Turan-Fatih Kaymaz ikilisinin yönettiği karşılaşmanın Osmangazili hentbolcular, rakibini farklı skorla mağlup etmeyi başardı.
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
Hentbolde Süper Lig gururu!
Hentbolde bir başarımız yok ama hakemlerimiz tam not alıyor.
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz