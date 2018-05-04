Başiskele Belediyesi yaygınlaştırdığı ücretsiz spor merkezleri ile halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlanıyor. Erkeklere ve bayanlara özel ayrı olarak hizmete sunulan sosyal yaşam gençlik ve spor merkezleri üyelerin gelişimlerinin, ruh ve beden sağlıklarını ve sosyal değerlerini arttırıyor. Modern tesislerde spor salonlarından, soyunma odalarına duş ve lavabolar ile kuaför ve çocuk oyun alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor. Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak, Yeşilyurt Mahallesi Zeytin Sokak ve Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak’ta 3 yeni spor tesisi yapıyor.
Bugün 12:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
Başiskele’ye 3 spor tesisi daha yapılıyor
Başiskele Belediyesi tarafından ilçe genelinde birçok noktada yapılan ücretsiz spor merkezlerine, 3 tane daha ekleniyor.
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Bugün 12:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz