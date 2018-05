AKP ilk seçim irtibat bürosunu açtı

AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından Sanayi Mahallesi İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi. İrtibat bürosunun açılış programına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, , AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP Milletvekili aday adayları Şemsettin Ceyhan ve Emine Zeybek ile çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “24 Haziran’da verilecek oy çok önemli. AK Partisiz Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’sız AK Parti olmaz. Bunu lütfen unutmayalım. Bugün reisimize rahat Cumhurbaşkanlığı yaptırmak için AK Parti’nin güçlü bir konumda olması lazım. Bizim oyumuz söz dinleyen Türkiye’yi, sözü dinlenen Türkiye haline getiren Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yedir. Bizim oyumuz zalimlerin karşısında dik duran lidere ve onun partisinedir. Ölümüne kadar reis, ölümüne kadar seninleyiz” dedi.

Sanayi mahallesinden destek istedi

Ayaz, “Bizler bu dava şuurunu kalbimizde taşıyan insanlarız. Bizler samimiyiz. Bizim liderimiz de halkına karşı her zaman samimi oldu. Sorunlarınızı çözme noktasında her zaman halkın ve hakkın yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da gerek belediyelerimizle, gerek teşkilatlarımızla, gerek bürokrasi ve devlet yapılarımızla sizlerin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Bu yüzden de ben Sanayi Mahallesi’nden 24 Haziran seçimlerinde en güçlü desteği bekliyorum. Allah’ın izniyle bu iş bitecek” dedi.

“Çarkçı kemal rüştünü görelim”

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Ayaz, “Adamlar Türkiye yansın, yok olsun, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Kişiler gelip geçicidir. Önemli olan devlettir, tek bayraktır, tek vatandır, tek millettir. Yani rabiadır. Ama bunların gözleri kör. Bizim MHP ile ittifakımızı, BBP ile birlikteliğimizi her yerde değişik değişik isimler adı altında sunarlarken bugün nelerin içerisinde olduklarını tarihte millet de en güzel şekilde görüyor. Bunlara sandıkta cevabı işte buradaki Sanayi Mahalleliler cevap verecek. Bundan kuşkum yok. Bunların yapmış olduğu tüm darbe yapılarına, ekonomik ambargolara, ekonomik bir takım suikastlara karşı hadi buyrun sandık dedik. Hani nerede adayın? Çarkçı Kemal bir kere de rüştünü görelim” dedi.

“Abidik gubidik ittifaklar başarılı olamayacak”

Ayaz, “Bunlar Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör derler. 15 tane vekillerini başka bir partiye verdiler. Kuzu gibi ne kadar da melül melül bakıyorlardı. Şimdi kirada anlaşamadılar galiba bak tekrar partilerine dönüyorlar. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Bu milletin saygın değerli evlatları olarak sizler bu oyunları bozdunuz. Bu abidik gubudik ittifaklar başarılı olamayacaktır. Biz kapı kapı dolaşacağız. Herkesin elini sıkmaya çalışalım. Vatandaşımızın hep yanında olmaya çalışıyoruz. Kararsız denilen arkadaşlara 24 Haziran’ın önemini anlatın. Bu çalışmayı yapmalıyız” şeklinde konuştu. Ayaz’ın konuşması esnasında vatandaşlar zaman zaman “İzmit seni seviyor” sloganları attı.