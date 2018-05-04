Akşener'in kayınvalidesi de imza attı

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener için imza kampanyası başladı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak tek tek imza atmaya başladı. İmza atanlar isimlerden biri de Meral Akşener'in kayınvalidesi Emine Akşener idi. Emine Akşener, gelini Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzasını attı. Türkiye genelinde sabahın ilk saatleri olmasına rağmen imza sayısının 23 bini aştığı öğrenildi. İmza atma işlemleri 9 Mayıs saat 20.00'da son bulacak.