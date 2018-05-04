Dilovası Batı Kavşağı'nda temel atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dilovası ilçesi şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için yapılacak olan çalışmalara start verildi. Batı Kavşağı’nda gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilave kollar ve köprüler oluşturulup, ilçeden direkt olarak D-100 karayoluna bağlantılar sağlanacak. Daha önce kavşak düzenlemesi için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, işi yapacak firmayı belirlemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, temel atma töreninde işi yapacak olan firma yöneticisinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanmasının sözünü aldı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Dilovası ilçesi Batı Kavşağı şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, protokol ve vatandaşlar katıldı.

KARAOSMANOĞLU “DAHA SAĞLIKLI VE DAHA KOLAY”

Hayırlı bir işin temel atma merasiminin yapıldığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Burada giriş çıkışlarda bir problem yaşanıyordu. Bundan 10 sene önce buraya kavşaklar yapıldı. Giriş çıkışta uzun bir mesafe kat ediliyor. Biz burası için birkaç yıldır proje çalışmaları gerçekleştirdik. Çok kolay bir proje değil. Buradaki arazi dar ama sonunda bir projede mutabık kaldık. İnşallah bu projeyi tamamladığımızda Dilova’mızın hem girişi hem de çıkışı, daha güvenli daha sağlıklı ve daha kolay bir hale gelecek” dedi.

TOLTAR’DAN KARAOSMANOĞLU’NA VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Temel Atma Töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar “Gerçekleştirilecek olan bu proje ile halkımızın ilçeye giriş çıkışları rahatlamış olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ KAVŞAK KOLLARI

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştirilecek. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlatılacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları inşa edilecek.

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR RAHATLAYACAK

Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların, sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılacak. Aynı zamanda Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direk katılım sağlayabilecek.

DİREK ULAŞIM

Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Mevcut durumda Dilovası şehir merkezine girecek araçların sanayi içerisindeki yolları kullanarak şehir içerisine giriyor. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

3 ADET KÖPRÜ

Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak. Projenin ter tesliminden itibaren 285 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.