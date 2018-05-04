Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:33 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:38 TSİ )

2.Lig Kırmızı Grup’ta küme düşecek son takım yarın belirleniyor…

3.Lig’e düşen Kocaeli Birlik, rakibi için kritik olan maçta, Bodrum’da sahaya çıkıyor… Mersin de Birlik de haftalar önce lige veda etmişti…

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma yarışı son haftaya taşındı. Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun veda ettiği ligde, küme düşecek üçüncü takım yarın belirlenecek. 4 takımın kümede kalma mücadelesi verdiği ligde, puan olarak en kötü durumda olan Bucaspor can çekişiyor. 35’er puanlı iki takımdan Tuzlaspor 14 ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor 15’nci sırada bulunuyor. 33 puanlı Bucaspor ise küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun hemen üzerinde yer alıyor.

GENEL AVERAJLAR KONUŞULUYOR…

Bucaspor’a 3 puan fark atan Amed Sportif Faaliyetlerin kümede kalması genel averaja kalmış durumda. İkili averajı rakibiyle eşit olan yeşil kırmızılı beyazlı takımın, genel averajı ise Bucaspor’dan daha iyi. Bucaspor’un (-11), Amed Sportif Faaliyetlerin ise (-4) averajı bulunuyor. Genel averajda Bucaspor’dan çok iyi olan Amed Sportif Faaliyetlerin, küme düşmesi için Bucaspor’un ligin son maçını kazanması ve rakibine bol gol atması, Amed Sportif Faaliyetlerin ise farklı yenilmesi gerekiyor.

Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düştü ligde üçüncü takım aranıyor. Amed Sportif Faaliyetlerin, Toktaspor ile deplasmanda mücadele edeceği haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Tuzlaspor’un sahasında Sarıyer ile karşılaşacağı haftada, Bucaspor ise Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Tüm maçlar 15.30’da başlayacak…

Bugün 12:33 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Judocular Olimpiyat yolunda… mask
Judocular Olimpiyat yolunda…
İhmale bak: Lisanslı sporcular okul maçına çıktı! mask
İhmale bak: Lisanslı sporcular okul maçına çıktı!
Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu yarın… mask
Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu yarın…
Pehlivanlar da ağlar! mask
Pehlivanlar da ağlar!
Cephanelik Stadı ne olacak? mask
Cephanelik Stadı ne olacak?
Ahmet Taşçı Spor Salonu hizmete girdi… mask
Ahmet Taşçı Spor Salonu hizmete girdi…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
Saadet gençliği imza için hazır! mask
Saadet gençliği imza için hazır!
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı mask
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi mask
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL