CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuru dosyalarını bugün genel merkeze giderek teslim etti. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Murat Erinç, milletvekilliği aday adaylığına gençlik kotasından girecek.
Bugün 13:06 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Murat Erinç milletvekili aday adayı oldu
CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili genel merkeze giderek başvuru dosyasını teslim etti
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Bugün 13:06 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz