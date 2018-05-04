Murat Erinç milletvekili aday adayı oldu

CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuru dosyalarını bugün genel merkeze giderek teslim etti. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Murat Erinç, milletvekilliği aday adaylığına gençlik kotasından girecek.