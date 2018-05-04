Köyleri hedef seçen 5 kişi yakalandı!

Gebze ile Körfez'in köylerinde evlere ve ahırlara giren hırsızlar 6 adet küçükbaş hayvan, bir adet av tüfeği, 1 adet güneş paneli ve araçların depolarında bulunan akaryakıtı çaldı. Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları sonucu hırsızların kimlikleri belirlendi. Jandarmanın, Gebze'de düzenlediği operasyonla F.Ö., F.T., O.A., E.B. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.