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Köyleri hedef seçen 5 kişi yakalandı!

Körfez ve Gebze ilçelerinde, köylerde evlere ve ahırlara girerek hırsızlık yapan 5 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

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Gebze ile Körfez'in köylerinde evlere ve ahırlara giren hırsızlar 6 adet küçükbaş hayvan, bir adet av tüfeği, 1 adet güneş paneli ve araçların depolarında bulunan akaryakıtı çaldı. Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları sonucu hırsızların kimlikleri belirlendi. Jandarmanın, Gebze'de düzenlediği operasyonla F.Ö., F.T., O.A., E.B. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 13:13 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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