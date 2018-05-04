O cadde trafiğe kapanıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Turan Güneş Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafiğin aksamaması için etaplar halinde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle,caddenin bazı kesimlerinde araç trafiği farklı bir güzergâha yönlendiriliyor.
GÜZERGÂH 6 MAYIS’TA DEĞİŞECEK
Bu kapsamda Turan Güneş Caddesi Bekirdere-Üçyol bölgesinde üstyapı çalışmaları yapılacağı için 6 Mayıs Pazar günü saat 08.00 itibari ile cadde trafiği başka bir güzergâha aktarılacak.Üçyol ve Adnan Menderes Caddesi (Kanal Boyu) arasındaki Turan Güneş Caddesi bölümü araç trafiği üstyapı çalışması tamamlanana kadar vatandaşların sorun yaşamaması için farklı istikametten sağlanacak.
İKİ AYRI GİDİŞ GELİŞ GÜZERGÂHI
Araç trafiği,çarşı istikametine Turan Güneş,Adnan Menderes Caddesi, Kaya Sokak, Zincirlikuyu Caddesi, Üçyol ve tekrar Turan Güneş Caddesi’nden sağlanacak. Ulaşım Yeşilova istikametine ise M.Ali Paşa, Mustafa Kemal Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Turan Güneş üzerinden ilerleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz