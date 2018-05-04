Oğlunun adaylığını televizyondan izledi

Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde sevinçle karşılandı. Elmalık köyünde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce ve teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.
"CUMHURBAŞKANLIĞINI İSTEDİĞİNİ BANA SÖYLEMİŞTİ"
CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen anne Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi. Oğlu için dua eden Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" diye konuştu. Oğlunun Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" diye hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, "Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" ifadelerini kullandı. Çok gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.
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Yorumlar
(1 )
İncemoms - Oğlunun elinde viski kadehi ramazanda güneşlenirken sende evde onun içın dua et çok zıt değil mi....
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