8 ilde hedef: 560 bin imza!

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına akın etti. İl il Saadet Partisi teşkilatlarının hedefledikleri imza sayısı şu şekilde: Kocaeli İl Teşkilatı 100 bin imzayı tek başına toplamayı hedeflerken, Saadet Partisi Ankara İl Teşkilatının hedefi de 100 bin imza toplamak. Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı ise hedef olarak 200 bin imza koydu. Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı da imza için seferberlik ilan eden önemli teşkilatlardan bir tanesi... İzmir İl Teşkilatı 50 bin imzayı bulmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için verilecek imza hedefini yüksek tutan Saadet Partisi’nde, Trabzon’da hedef 10 bin imza olarak belirtildi. Malatya, Bursa, Antalya, Giresun il teşkilatlarının çalışmalarıyla bir günde 100 bin imzayı bulmayı hedefliyor.