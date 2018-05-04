Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:32 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:19 TSİ )

8 ilde hedef: 560 bin imza!

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına akın etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına akın etti. İl il Saadet Partisi teşkilatlarının hedefledikleri imza sayısı şu şekilde: Kocaeli İl Teşkilatı 100 bin imzayı tek başına toplamayı hedeflerken, Saadet Partisi Ankara İl Teşkilatının hedefi de 100 bin imza toplamak. Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı ise hedef olarak 200 bin imza koydu. Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı da imza için seferberlik ilan eden önemli teşkilatlardan bir tanesi... İzmir İl Teşkilatı 50 bin imzayı bulmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için verilecek imza hedefini yüksek tutan Saadet Partisi’nde, Trabzon’da hedef 10 bin imza olarak belirtildi. Malatya, Bursa, Antalya, Giresun il teşkilatlarının çalışmalarıyla bir günde 100 bin imzayı bulmayı hedefliyor.

Bugün 13:32 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı! mask
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı!
8 ilde hedef: 560 bin imza! mask
8 ilde hedef: 560 bin imza!
İlk imzalar gelmeye başladı mask
İlk imzalar gelmeye başladı
"Adayımız Muharrem İnce" mask
"Adayımız Muharrem İnce"
SP’de "genç" aday adayı mask
SP’de "genç" aday adayı
CHP'nin adayı açıklandı! mask
CHP'nin adayı açıklandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
Saadet gençliği imza için hazır! mask
Saadet gençliği imza için hazır!
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı mask
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi mask
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL