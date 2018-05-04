Dün gerçekleşen S&P'nin kredi notu düşüşü, enflasyon verisinin açıklanması ile TL'nin dolar karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 4,23 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında tarihi rekorunu tazeledi. Kurda dün 4,24 ile tazelenen rekor, bugün 4,28 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda son rekor 2,2815 ile görüldü.
Bugün 13:49 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Dolar rekor kırmaya devam ediyor!
Dolar/TL, 4,28'in üzerine çıkarak rekor kırmaya devam ediyor.
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Bugün 13:49 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz