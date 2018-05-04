Dolar rekor kırmaya devam ediyor!

Dün gerçekleşen S&P'nin kredi notu düşüşü, enflasyon verisinin açıklanması ile TL'nin dolar karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 4,23 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında tarihi rekorunu tazeledi. Kurda dün 4,24 ile tazelenen rekor, bugün 4,28 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda son rekor 2,2815 ile görüldü.