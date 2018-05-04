İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!

Cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için şu ana kadar Türkiye genelinde 50 bin imza toplandığı tahmin ediliyor. Sadece Kocaeli'de 2 bin imzanın toplandığı öğrenilirken konuyla iligli en net açıklamayı İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman yaptı. Kaman, "Parti olarak ilk gün için hedefimiz 100 bin. Şuana kadar da bunun yarısından fazlası toplandı. Ancak 100 bin imzayı geçince kampanya bitmeyecek. 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Beklenilen imza sayısı ise bir milyon. Fakat ilk gün de 100 bin imzayı geçtiğimizde psikolojik sınır da aşılacak ve sayı giderek artacaktır. Kocaeli’den de kampanyaya şuana kadar yaklaşık 2 bin vatandaşımız imza attı" şeklinde konuştu.