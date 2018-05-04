Cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için şu ana kadar Türkiye genelinde 50 bin imza toplandığı tahmin ediliyor. Sadece Kocaeli'de 2 bin imzanın toplandığı öğrenilirken konuyla iligli en net açıklamayı İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman yaptı. Kaman, "Parti olarak ilk gün için hedefimiz 100 bin. Şuana kadar da bunun yarısından fazlası toplandı. Ancak 100 bin imzayı geçince kampanya bitmeyecek. 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Beklenilen imza sayısı ise bir milyon. Fakat ilk gün de 100 bin imzayı geçtiğimizde psikolojik sınır da aşılacak ve sayı giderek artacaktır. Kocaeli’den de kampanyaya şuana kadar yaklaşık 2 bin vatandaşımız imza attı" şeklinde konuştu.
Bugün 13:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için Kocaeli'de şu ana kadar 2 bin imza toplandığını söyledi. Türkiye genelinde ise bu sayı 50 bini geçtiği tahmin ediliyor.
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Bugün 13:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz