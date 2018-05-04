İzmit Belediyesi tarafından her yıl sezonluk hizmete açılan Sarısu Gençlik Kampı'nın bu yıl da çok yoğun konukları olacağı açıklandı. Eylül sonuna kadar tüm kamp yerlerinin şimdiden dolduğunu söyleyen yetkililer, “Kampta aynı anda 72 kişi kalabiliyor. Ücretsiz olan gençler için masa tenisi, satranç, futbol, voleybol, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, güvenlik koşullarını sağlayan hocalar eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ve bisiklet gezileri düzenleniyor. Kamp yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübü üyelerinin katılımıyla açtı. 3 gün süren kamp süresince izciler unutulmaz anlar yaşadılar” dediler.
Bugün 14:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Sarısu Gençlik Kampı kapılarını izcilerle açtı
İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’da bulunan gençlik kampı, yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübünün üyeleri ile açtı.
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Bugün 14:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz