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Özel çocukların binicilik sevinci

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gaziler Dağı Atlı Binicilik Merkezi’nde özel çocuklarla bir araya geldi.

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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri için Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Binicilik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel çocuklar için düzenlenen programa katılan Başkan Köşker, çocuklarla birlikte zaman geçirip, sohbet etti. Etkinlikte ata da binen çocuklar için piknik düzenlendi.

İLGİYİ HAK EDİYORLAR…

Özel çocukların ilgi görmeyi hak ettiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Onlar çok özel çocuklar ve özel ilgi görmeyi hak ediyorlar. Gebze Belediyesi olarak bütün çocuklarımızın olduğu gibi özel çocuklarımızın da her zaman yanındayız. Atlı Binicilik Merkezi’nde özel çocuklarımız binicilik sporu ile tanışıyor, ilk defa ata biniyor. Binicilik eğitimi alan çocuklarımız yine burada öğretmenleri eşliğinde piknik etkinliği gerçekleştiriyor, enerjilerini atıyor” dedi.

Bugün 14:10 TSİ - Spor

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