Bu kızları mutlaka izleyin!

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, grubundaki rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Genç kızlar ilimize geliyor. Şırnak’ta yapılan müsabakalarda, grubundaki Hakkari, Bitlis ve Şırnak takımlarını mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı da, 14-22 Mayıs 2018 tarihlerinde ilimizde yapılacak olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finalleri’ne katılacak. İlk etapta kentteki takımları yenerek il birincisi olan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, geçtiğimiz hafta Şırnak’ta yapılan genç kızlar grup müsabakalarına katıldı.