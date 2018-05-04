Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, grubundaki rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Genç kızlar ilimize geliyor. Şırnak’ta yapılan müsabakalarda, grubundaki Hakkari, Bitlis ve Şırnak takımlarını mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı da, 14-22 Mayıs 2018 tarihlerinde ilimizde yapılacak olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finalleri’ne katılacak. İlk etapta kentteki takımları yenerek il birincisi olan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, geçtiğimiz hafta Şırnak’ta yapılan genç kızlar grup müsabakalarına katıldı.
Bugün 14:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Bu kızları mutlaka izleyin!
Vanlı kızlarımız, kent tarihinde ilk kez bölgesel grup maçlarına kocaeli’nde çıkacaklar…
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Bugün 14:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz