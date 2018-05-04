‘Spor yapan genç sağlıklı ve başarılı olur’

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği sabah sporuna katıldı. Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleşen sabah sporuna Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmasında sporun ve sanatın önemine değinen Başkan Köşker, “Siz değerli gençlerimiz bizlerin yarınlarısınız. Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı olur. Bir spor dalı ve sanat dalıyla ilgilenen bir genç kolay kolay kötü alışkanlıklar edinmez. Bizler de sezilerin kötü alışkanlıklar edinmenizi istemiyoruz. Sağlıklı bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen çalışmayı ve desteği yapıyoruz” dedi.