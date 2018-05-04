Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği sabah sporuna katıldı. Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleşen sabah sporuna Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmasında sporun ve sanatın önemine değinen Başkan Köşker, “Siz değerli gençlerimiz bizlerin yarınlarısınız. Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı olur. Bir spor dalı ve sanat dalıyla ilgilenen bir genç kolay kolay kötü alışkanlıklar edinmez. Bizler de sezilerin kötü alışkanlıklar edinmenizi istemiyoruz. Sağlıklı bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen çalışmayı ve desteği yapıyoruz” dedi.
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
‘Spor yapan genç sağlıklı ve başarılı olur’
Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerinin eski şampiyon boksörümüz Nagehan Malkoç eğitmenliğinde gerçekleştirdiği sabah sporuna katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Spora ve sanata önem verin. Spor yapan gençler sağlıklı, sosyal ve derslerinde başarılı olur” dedi.
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Bugün 14:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz