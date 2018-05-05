Bir sezonun daha sonuna geldik!

Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Sinan, hasta olan İshak, izin isteyen Yusuf, Sefa ve Murat Başak son maçta yer alamayacak. Pro-Lisans 2. kademe kursunu tamamlayan ve takımının başında sahaya çıkacak olan Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun bu maçta genç futbolculara şans vereceği düşünülüyor. Adliyespor’da ise Cevher kart cezası olduğu için oynayamayacak.
ATA’YA ZİYARET
Kocaelispor taraftarı Ankara’da da takımını destekleyecek. 4 otobüs Seka Camii önünden en geç sabah 8’de Ankara’ya hareket edecek. 4 otobüs de Kocaelisporlu üniversiteliler tarafından organize edilecek. 12. adam Anıtkabir’i ziyaret edecekve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkiçin dualar edecek. Ardından Ankara Ostim Stadı’na geçilecek.
4-6-0 DİZİLİŞİ
Kocaelispor’un kalede Volkan ve ya da Can, sağ bekte Fatih, sol bekte Kadir, savunma ortasında Kemal ve Onur Öztonga, önlerinde Mesut ve Kerem, sol önde Gökdeniz, sağ önde Mehmet Avcı, forvet hattında ise Burak Süleyman ve Hamza ile maça başlaması bekleniyor. Yarın maç saatinde havanın kapalı ve yağışın olabileceği tahmin ediliyor. Maçı Rize’den Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
MAÇIN KÜNYESİ
ANKARA ADLİYE KOCAELİSPOR
STAT: Ankara Ostim
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Halil Altun, Akın Karabacak
SAAT: 15.30
HAVA: 26 derece kapalı
ANKARA ADLİYE
GÖKSAL ÖZKARA
METİN İLHAN
DENİZ KESKİN
GÖKHAN ŞAHİN
SALİH SARIKAYA
EROL CAN AKDAĞ
FERDİ KONAK
OKAN SARAÇOĞLU
ALİ AYDEMİR
CELAL HANALP
FEVZİ CAN BOZKUŞ
KOCAELİSPOR
VOLKAN(CAN EMRE)
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
KEMALCAN AYDEMİR
ONUR ÖZTONGA
KEREM YILDIRIM
MESUT ÖZDEMİR
BURAK SÜLEYMAN
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
MEHMET AVCI
HAMZA MUTLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz