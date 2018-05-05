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05 Mayıs 2018- Gündem

Bir sezonun daha sonuna geldik!

Kocaelispor 2017-2018 sezonunun son maçına çıkıyor. Rakip Başkent temsilcisi Adliyespor. İki takımın da hiçbir iddiasının olmadığı maç Ankara Ostim Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak.

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Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Sinan, hasta olan İshak, izin isteyen Yusuf, Sefa ve Murat Başak son maçta yer alamayacak. Pro-Lisans 2. kademe kursunu tamamlayan ve takımının başında sahaya çıkacak olan Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun bu maçta genç futbolculara şans vereceği düşünülüyor. Adliyespor’da ise Cevher kart cezası olduğu için oynayamayacak.

ATA’YA ZİYARET

Kocaelispor taraftarı Ankara’da da takımını destekleyecek. 4 otobüs Seka Camii önünden en geç sabah 8’de Ankara’ya hareket edecek. 4 otobüs de Kocaelisporlu üniversiteliler tarafından organize edilecek. 12. adam Anıtkabir’i ziyaret edecekve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkiçin dualar edecek. Ardından Ankara Ostim Stadı’na geçilecek.

4-6-0 DİZİLİŞİ

Kocaelispor’un kalede Volkan ve ya da Can, sağ bekte Fatih, sol bekte Kadir, savunma ortasında Kemal ve Onur Öztonga, önlerinde Mesut ve Kerem, sol önde Gökdeniz, sağ önde Mehmet Avcı, forvet hattında ise Burak Süleyman ve Hamza ile maça başlaması bekleniyor. Yarın maç saatinde havanın kapalı ve yağışın olabileceği tahmin ediliyor. Maçı Rize’den Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

MAÇIN KÜNYESİ

ANKARA ADLİYE KOCAELİSPOR

STAT: Ankara Ostim

HAKEMLER:  Muhammet Ali Metoğlu, Halil Altun, Akın Karabacak  

SAAT: 15.30

HAVA: 26 derece kapalı

ANKARA ADLİYE

GÖKSAL ÖZKARA   

METİN İLHAN   

DENİZ KESKİN

GÖKHAN ŞAHİN   

SALİH SARIKAYA   

EROL CAN AKDAĞ

FERDİ KONAK   

OKAN SARAÇOĞLU   

ALİ AYDEMİR

CELAL HANALP   

FEVZİ CAN BOZKUŞ

KOCAELİSPOR

VOLKAN(CAN EMRE)

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

KEMALCAN AYDEMİR

ONUR ÖZTONGA

KEREM YILDIRIM

MESUT ÖZDEMİR

BURAK SÜLEYMAN

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

MEHMET AVCI

HAMZA MUTLU

05 Mayıs 2018 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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