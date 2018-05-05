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05 Mayıs 2018- Gündem

Darıca’da tarihi gün!

Son 7 yılda 4 kez 3. Lig Play-Off’u oynayan iki kez finalde kaybeden Darıca Gençlerbirliği tarihi bir maça çıkıyor.

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Sarı Yeşilli ekibimiz sahasında Muğlaspor’u mağlup ederse adını ikinci kez 2. Lig’e yazdıracak. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.

GALİP GELMEK ZORUNDAYIZ

Darıca İlçe’de nefesler tutuldu. 10 yıl sonra 2. Lig fırsatı ayaklarına kadar gelen Darıca Gençlerbirliği bu fırsatı geri çevirmek istemiyor. Rakip ligde hiçbir iddiası bulunmayan Muğlaspor. Bu maçtan alınacak 3 puan Darıca’yı şampiyon yapacak. Hafta boyunca yapılan anonslarla Darıca halkı maça davet edildi. Bugünkü maçın müthiş bir atmosferde olacağı düşünülüyor.

TAM KADROYUZ

Eksiği olmayan temsilcimizin mücadeleye Gökhan, Alper, Yusuf, Mehmet, Hayrullah, Emrullah, Alperen, Cafercan, Hakkı, Bünyamin ve Halil 11'i’ile çıkması bekleniyor. Karşılaşmayı bu sezon Kocaelispor – Osmaniye (1-1), Yeşil Bursa – Gölcük (2-1)  maçlarında da görev alan Trabzon Bölgesi C Klasman Hakemi Sinan Özcan yönetecek.

05 Mayıs 2018 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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