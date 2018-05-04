İzmit Belediye normal sezonu İzmir’de tamamlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Play-Off oynamaya hazırlanan İzmit Belediyespor takımımız, yarın normal sezonun son maçını İzmir’de Urla karşısında oynuyor. Türkiye Kupası’nı kazanarak kente sevinç yaşatan kızlarımız, ligde de başarılı olarak, kadın basketbolunun ülkemizdeki en üst ligi olan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselmek istiyor. Temsilcimizin Urla’daki maçı, diğer tüm maçlar gibi 14.00’de başlayacak. Ardından hemen Play-Off heyecanı start alacak.