Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Play-Off oynamaya hazırlanan İzmit Belediyespor takımımız, yarın normal sezonun son maçını İzmir’de Urla karşısında oynuyor. Türkiye Kupası’nı kazanarak kente sevinç yaşatan kızlarımız, ligde de başarılı olarak, kadın basketbolunun ülkemizdeki en üst ligi olan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselmek istiyor. Temsilcimizin Urla’daki maçı, diğer tüm maçlar gibi 14.00’de başlayacak. Ardından hemen Play-Off heyecanı start alacak.
Bugün 14:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
İzmit Belediye normal sezonu İzmir’de tamamlıyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Play-Off oynamaya hazırlanan İzmit Belediyespor takımımız, yarın normal sezonun son maçını İzmir’de Urla karşısında oynuyor.
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Bugün 14:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz