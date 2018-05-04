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Adil Gülez, İYİ Parti'den aday adayı

MHP’den Derince Belediye Başkan adayı olan sonrasında ise İYİ Parti’ye geçen Adil Gülez milletvekili aday adayı oldu

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MHP’den Derince Belediye Başkan adayı olan sonrasında ise İYİ Parti’ye geçen Adil Gülez milletvekili aday adayı oldu.

GÜLEZ  KİMDİR

1962 yılında Gümüşhane’de doğdu.1969 yılında Kocaeli ’ye taşındı. İlk okul , orta okul ve Liseyi Derince ‘de bitirdi.1975 yılında Büyük Ülkü Derneğiyle (BÜD)  Ülkücü Hareketi içerisine katıldı. Siyasette MÇP'de İl Müteşebbis Heyetinde ilin ve ilçelerin teşkilatlanmasında yer aldı. MÇP'nin MHP ‘ye iltihakından sonra sırasıyla Derince Belde Başkanlığı (1994), Merkez İlçe Yönetimi (2 dönem), 1999’ da Derince Belediye Başkanlığı Adaylığı, Derince İlçe Başkanlığı (2 dönem), 2004 yılında Belediye Başkanlığı Adaylığında bulundu. Gümüşhaneliler Dernek Başkanlığı yaptı. Gülez  Kardeşler Hafriyat ve İnşaat LTD.ŞTİ. olarak ticaret hayatına devam ediyor. Gülez, Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bugün 14:32 TSİ - Siyaset

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