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Bugün 14:45 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:46 TSİ )

KTO’dan başkent çıkarması

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis üyeleri Fikri Işık’ı makamında ziyaret etti.

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Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı ve meclis üyeleri Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, yönetim kurulu başkan yardımcısı Abdullah Baki Susam ve Veysel Şenol, meclis başkan yardımcısı Bilal Atak Yönetim Kurulu üyeleri İlker Can Dönmez, Fatih Fidan, Mehmet Gümüş, Meclis Kâtibi Kutlu Soner Kayalı ve meclis üyeleri ile Ankara’ya çıkartma yaptı.

IŞIK: Güzel Projeleri Hayata Geçireceğinize İnanıyorum

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette KTO Başkanı Recep Öztürk’ten Oda’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret Odası’nın kentin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Gelen her misafirle ayrı ayrı ilgilenen Işık, “Körfez Ticaret Odamıza yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel projeler hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum dedi.

Körfez’de Ticaret Hacminin Arttırılması Konuşuldu

Yaklaşık bir buçuk saat gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Odanın mevcut ve gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran Recep Öztürk, Körfez’in ticaret hacminin daha da arttırılması adına hayata geçirdikleri projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, ilçemize bir araç muayene istasyonu kazandırılması, Gümrük laboratuvarı, K Belgelerinin Körfez Ticaret Odası’ndan verilmesi gibi pek çok konu Başbakan yardımcısı Fikri Işık’a iletti. Başbakan yardımcısı Fikri Işık’a günün anısına Hereke halısı takdim edildi.

Anıtkabir Ziyareti ve Pembe Köşk Gezildi

Başbakan yardımcısı Fikri Işık Ziyareti öncesinde Anıtkabir ziyareti ve sonrasında pembe Köşk Ziyaretleri gerçekleştirildi. Anıtkabir ziyareti ile Atanın huzuruna çıkılırken pembe köşk ziyaretinde ise tarihe tanıklık edildi. Başbakanlıktan görevlendiren iki kişi bu gezilerde KTO heyetine eşlik ederek, geçmiş tarih ve Atatürk ile ilgili pek çok bilgi KTO heyetine detaylı olarak anlatıldı.

Bugün 14:45 TSİ - Ekonomi

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