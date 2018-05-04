Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:03 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:08 TSİ )

İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanlığına aday oldu. 100 bin imza için kampanyası da bugün sabah saat 08.00'da başladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanlığına aday oldu. 100 bin imza için kampanyası da bugün sabah saat 08.00'da başladı. Karamollaoğlu ve Akşener için imza atmak isteyen vatandaşları yurt genelinde uzun kuyruklar oluşturdu. Partilerin Genel Merkezlerinden alınan bilgilere, atılan imza sayıları şu şekilde:

Meral Akşener: 74545

Temel Karamollaoğlu: 20854

Doğu Perinçek: 9139

Vecdet Öz: 125

Bugün 15:03 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı! mask
İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı!
8 ilde hedef: 560 bin imza! mask
8 ilde hedef: 560 bin imza!
İlk imzalar gelmeye başladı mask
İlk imzalar gelmeye başladı
"Adayımız Muharrem İnce" mask
"Adayımız Muharrem İnce"
SP’de "genç" aday adayı mask
SP’de "genç" aday adayı
CHP'nin adayı açıklandı! mask
CHP'nin adayı açıklandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti mask
Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti
Akşener'e imza vermek için toplandılar! mask
Akşener'e imza vermek için toplandılar!
Saadet gençliği imza için hazır! mask
Saadet gençliği imza için hazır!
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı mask
Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi mask
Ayça ve Muhammet dünya evine girdi
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL