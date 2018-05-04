İşte Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza sayısı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanlığına aday oldu. 100 bin imza için kampanyası da bugün sabah saat 08.00'da başladı. Karamollaoğlu ve Akşener için imza atmak isteyen vatandaşları yurt genelinde uzun kuyruklar oluşturdu. Partilerin Genel Merkezlerinden alınan bilgilere, atılan imza sayıları şu şekilde:
Meral Akşener: 74545
Temel Karamollaoğlu: 20854
Doğu Perinçek: 9139
Vecdet Öz: 125
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz