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Eski Baro Başkanı CHP’ den aday adayı

İlimizin tanınmış hukukçularından Kocaeli Barosu eski Başkanı Tamer Solakoğlu, milletvekilliği aday adaylığı için CHP’ ye başvurdu.

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Kocaeli Barosu eski Başkanı Tamer Solakoğlu 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı CHP'ye başvurdu. Solakoğlu Ankara'ya gidip CHP Genel Merkezi'ne başvuru evraklarını teslim etti. Solakoğlu adaylığı ile ilgili açıklamasında, “Özellikle referandum sonrası yaratılan baskılar ile kendini daha çok belli eden tek adamlık dediğimiz otoriter ve totoliter rejim bu ülkeyi açmaza ve çıkmaza götürüyor. Demokrasiden uzaklaşan, yargı bağımsızlığından eser kalmayan bir ülke, çağdaş hukuk devleti olamaz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ADAYIM

Solakoğlu, “Yapılması gereken ve her yurtsever insana düşen görev, yeniden parlamenter çoğulcu sisteme dönmek için tüm gücüyle çalışmak ve çaba göstermektir. Kuvvetler ayrılığı olmadan ülkenin doğru yönetileceğini söylemek imkansızdır. Bu seçimlerde ülkenin geleceği ve çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Bu nedenlerle tekrar adayım ülkemize, kentimize ve partimize faydalı olabilmek için aday oluyorum. Partim beni aday göstermese de her zaman olduğu gibi bir vatandaş, bir hukukçu, bir partili olarak çalışmaların içinde olacağım” dedi.

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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