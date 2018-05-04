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Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Gelecek hedeflerimiz çok fazla

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ilimize gelerek Anıtpark’ta bulunan 2023 otobüsü önünde açıklama yaptı. Kaaraslan, halk için gelecek hedeflerinin çok fazla olduğunu söyledi

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan dün Anıtpark’ta bulunan şehrim 2023 otobüsü önünde STK temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Milletvekili Aday Adayları Emre Kahraman, Serpil Büşra Namlı, Davut Şiviloğlu, Nezahat Çini ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

HALKIN FİKRİNİ SORUYORUZ

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Bu şehir için gelecek vizyon belirleyen projesi. Sokakta ki vatandaşımız için ne düşünüyorsunuz diye sormak için bu proje var. Türkiye için yapacağımız çok iş var. Otobüsümüz bir süredir burada. 4 gündür halk ile buluşuyor. Halka isteklerini soruyor. Bunları rapor halinde çıkartacağız. Biz bütün politikalarımızı milletten alarak yapıyoruz. Kocaeli’de benimde fikrim olsun diyenler burada. Kararlarımızı almadan önce halka fikrini soruyoruz. Gelecek hedeflerimiz çok fazla” dedi.

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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