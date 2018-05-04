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Küçükkaya, resmen aday adayı!

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmit İlçe binasında yaptığı açıklamada, 24 Haziran’ da yapılacak seçimde milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa eden CHP İzmit İlçe eski başkanı Mehmet Ümit Küçikkaya, genel merkeze giderek adaylık başvurusunda bulundu.