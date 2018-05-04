Geçtiğimiz günlerde CHP İzmit İlçe binasında yaptığı açıklamada, 24 Haziran’ da yapılacak seçimde milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa eden CHP İzmit İlçe eski başkanı Mehmet Ümit Küçikkaya, genel merkeze giderek adaylık başvurusunda bulundu.
Bugün 15:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Küçükkaya, resmen aday adayı!
Geçtiğimiz günlerde CHP İzmit İlçe binasında yaptığı açıklamada, 24 Haziran’ da yapılacak seçimde milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa eden CHP İzmit İlçe eski başkanı Mehmet Ümit Küçikkaya, genel merkeze giderek adaylık başvurusunda bulundu.
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Bugün 15:23 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz