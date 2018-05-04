Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak Ramazan öncesi pide fiyatlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Sarı basın açıklamasında, “Ramazan-ı Şerif’in hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Pide fiyatları vatandaşı ve esnafı düşünerek oluşturuldu. Tarifemiz belli oldu. Geçen yıl 390 gram pide 2 buçuk liraydı. Bu yıl 350 gram pide 2 buçuk lira olacak. Gramajda biraz küçültme yaptık. Yüzde 10 civarında zam yapmış oldu. 700 gram pide 5 TL olacak. Bütün fırıncı meslektaşlarımızın 350 gram küçük pide yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu rakamlar İstanbul ve Ankara’daki fiyatların altındadır” dedi.
Bugün 15:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:08 TSİ )
Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı!
Ramazan pidesi fiyatlarını açıklayan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı küçük pidenin 2 buçuk lira, büyük pidenin de 5 lira olduğunu söyledi.
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Bugün 15:32 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz