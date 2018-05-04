Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı!

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak Ramazan öncesi pide fiyatlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Sarı basın açıklamasında, “Ramazan-ı Şerif’in hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Pide fiyatları vatandaşı ve esnafı düşünerek oluşturuldu. Tarifemiz belli oldu. Geçen yıl 390 gram pide 2 buçuk liraydı. Bu yıl 350 gram pide 2 buçuk lira olacak. Gramajda biraz küçültme yaptık. Yüzde 10 civarında zam yapmış oldu. 700 gram pide 5 TL olacak. Bütün fırıncı meslektaşlarımızın 350 gram küçük pide yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu rakamlar İstanbul ve Ankara’daki fiyatların altındadır” dedi.