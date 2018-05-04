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SP’ye doktor aday

24 Haziran seçimleri yaklaşırken milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenler siyasi partilere akın ediyor.

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Saadet Partisi’nde de iş adamlarından, akademisyenlere kadar çok sayıda isim milletvekili için başvuruda bulundu. Bu kişilerden biri da Turkuaz Dişevi Polikliniği ortaklarından Dr. İbrahim Akgündüz oldu. Resmi başvurusunu yapan Akgündüz, milletin dara düştüğünü ve kurtuluşun yine milli görüş olduğunu dile getirdi.

İBRAHİM AKGÜNDÜZ KİMDİR?

1977 yılında Uşak’ta doğdu. Aslen Konyalıdır. İlkokulu Uşak’ta, ortaokul ve liseyi Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2010 yılları arasında Gölcük Aile Tıp Merkezi sorumlu diş hekimliği; 2010-2015 yılları arasında da serbest muayene işletmeciliği yaptı. 2015 yılında Turkuaz Dişevi Polikliniğinin ortağı oldu. Halen burada diş hekimi olarak görev yapan Akgündüz, partisinden meclis üyesi de seçilmiş, son genel seçimde de milletvekili adayı gösterilmişti. SP’nin il yönetiminde yer alan Akgündüz, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bugün 15:56 TSİ - Siyaset

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