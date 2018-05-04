SP’de "genç" aday adayı

Parti binasına giderek resmi başvurusunu yapan Yolcu, evraklarını il başkanı Nurettin Çelik’e teslim etti. Tören sırasında konuşan Sinan Yolcu, “Genç yaşlardan itibaren bu davanın içindeyim. Artık bu milletin, kırk senedir hakkı haykıran ve hep haklı çıkan Saadet Partisi’ne gereken desteği vereceğini düşünüyorum. Mevcut hükümet son günlerini yaşıyor. 24 Haziran’da değişim kaçınılmazdır” dedi.

SİNAN YOLCU KİMDİR?

1978 yılında Kandıra’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Akabinde Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan Yolcu, genç yaşlardan itibaren milli görüş partilerinde görev almıştır. Refah ve Fazilet partilerinde Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Halen SP’de il başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.