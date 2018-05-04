Akşener, 100 bin imzayı geçti!

100 bin imzalı Cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan imza süreci büyük bir gövde gösterisine dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sabah 08.00'da başlayan imza atma sürecinin yaklaşık olarak 8. saati içerisinde 100 bin imzayı geçti. YSK’dan alınan resmi sonuçlara göre, Akşener daha ilk günden vatandaşların desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Akşener'in şu an için imza sayısı 108 bini aştı.

Güncel imza sayıları: