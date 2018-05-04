100 bin imzalı Cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan imza süreci büyük bir gövde gösterisine dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sabah 08.00'da başlayan imza atma sürecinin yaklaşık olarak 8. saati içerisinde 100 bin imzayı geçti. YSK’dan alınan resmi sonuçlara göre, Akşener daha ilk günden vatandaşların desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Akşener'in şu an için imza sayısı 108 bini aştı.
Bugün 16:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:15 TSİ )
Akşener, 100 bin imzayı geçti!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener 100 bin imzayı geçti.
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Bugün 16:03 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - helal olsun rakibin oyunu bitmez imzaları artırın
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