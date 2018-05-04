Kitap Fuarı'na ücretsiz seferler!

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 05-13 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Gebze, İzmit, Umuttepe’den vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler KOÜ Umuttepe Kampüsü-Fuar Merkezi, Gebze KBB Garaj-Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

KOÜ UMUTTEPE-FUAR MERKEZİ

10. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 05-13 Mayıs tarihlerinde servis araçları KOÜ Umuttepe Kampüsü’nden 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Büyükşehir’in ring otobüsleri Fuar Merkezi’nden KOÜ Umuttepe Kampüsü’ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.

GEBZE’DEN DE ÜCRETSİZ RİNGİ SEFERİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gebze’den Kitap Fuarı’na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze’den saat 11.00’da sefere başlayacak ücretsiz ring seferleri belirlenen saatlerde kitapseverleri kitap fuarına ücretsiz taşıyacak. Fuar Merkezi’nden ise saat 13.00’de başlayacak servisler 21.00’a kadar Gebze’ye ulaşım sağlayacak.