Temel Karamollaoğlu'nun imza sayısı!

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz adaylık için 100 bin imza toplama süreci bu sabah saat 08.00'da başladı. YSK'dan alınan resmi sonuçlara İYİ Parti'nin Cumhubaşkanı Adayı Meral Akşener, 100 bin imzayı ilk geçen isim olarak seçimlere katılma hakkını elde etti. Diğer üç aday içinden en dikkat çeken isim olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu an için 32 bin imza toplayabildi. İmza süreci 9 Mayıs 2018 saat 20.00'da son bulacak.

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