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Bugün 16:47 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:51 TSİ )

Muharrem İnce için Kocaeli’den Yalova çıkarması!

CHP Kocaeli İl Örgütü Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Yalova mitingine yarın tüm örgüt üyeleri ile katılacaklarını duyurdu.

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Bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi tarafından partinin cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan Muharrem İnce, seçime 51 gün kala miting programlarını oluşturmaya başladı.  Parti genel merkezi tarafından CHP Kocaeli İl Örgütü, Muharrem İnce’nin yarın saat 14.00’da Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap edeceği mitinge davet edildi. CHP Kocaeli’de Yalova mitingi için hazırlıklar başladı.

SAAT 11.00’DA HAREKET EDECEĞİZ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, henüz ellerine ulaşan bilgiyle ilçe örgütlerine haber verdiklerini ve Yalova mitingine geniş bir katılım sağlayacaklarını duyurdu. Sarıbay, “Yalova mitingine tüm ilçe örgütlerimiz kendi olanakları ile bulundukları yerlerden otobüs kaldıracak. Bizlerde İzmit İlçe Örgütü’müz ile birlikte yarın saat 10.30’da Perşembe Pazarı alanında bir araya geleceğiz. 11.00’da otobüslerimizi kaldırarak Yalova’ya hareket edeceğiz. Mitinge katılım parti bayrakları ile değil Türk bayrakları ile yapılacaktır. Katılım gösterecek olan arkadaşlarımızın bu hususa dikkat etmesini rica ediyoruz” duyurusunda bulundu.

Bugün 16:47 TSİ - Siyaset

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